Salerno: Bicchielli (Nm), 'stupisce silenzio presidente De Luca su Alfieri'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Siamo e restiamo garantisti, lo abbiamo sempre dimostrato e continueremo a ribadirlo, ma l’arresto del sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia Franco Alfieri conferma quanto da noi sempre sostenuto: una cattiva gestione amministrativa del centrosinistra". Così Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati e membro della commissione antimafia in merito al terremoto giudiziario che ha scosso il Comune di Capaccio Paestum e la Provincia di Salerno.

"Umanamente, la misura restrittiva del carcere dispiace, ma fa anche riflettere su quanto sia grave la vicenda, nonostante i tanti e vani tentativi di ridimensionare l’episodio. Auspichiamo che Alfieri possa fare presto un passo indietro, rassegnando le dimissioni per garantire un futuro sereno alla comunità di Capaccio Paestum". Per il deputato salernitano, "sconcerta il silenzio del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha sempre considerato Alfieri un grande elettore e un suo fedelissimo e che lo portò alle cronache nazionali con la logica clientelare delle “fritture di alici” per raccogliere voti", ha concluso Bicchielli.