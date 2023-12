Salerno: distraggono il titolare e fuggono con rotolo di gioielli, arrestata coppia di Zagarolo

Salerno, 6 dic. (Adnkronos) - Lunedì scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta del gip del Tribunale di Lagonegro, nei confronti di un 35enne e ...

Salerno, 6 dic. (Adnkronos) – Lunedì scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta del gip del Tribunale di Lagonegro, nei confronti di un 35enne e una 33enne di Zagarolo (Roma), per furto con destrezza in una gioielleria di Teggiano (Salerno).

I due, a dicembre dello scorso anno, avrebbero rubato un rotolo di gioielli e oggetti in oro, dopo aver distratto con un pretesto il titolare dell’attività commerciale.