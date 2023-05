Salerno, Gianluca D'Agostino aggredito per aver esposto la bandiera del Napoli

Gianluca D’Agostino, giovane imprenditore di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, è stato insultato, minacciato e, infine, aggredito per aver esposto una bandiera del Napoli sul proprio balcone. Ancora ignoti gli aggressori.

Gianluca D’Agostino sotto osservazione per 24 ore dopo l’aggressione per il tifo per il Napoli

Gianluca D’Agostino è finito in ospedale a causa delle botte subite. “Mi sono svegliato, ora sto in ospedale. Devo stare in osservazione ancora per 24 ore, ma sto meglio“, ha scritto sui suoi profili social per rassicurare parenti e amici. “Vi ringrazio per l’affetto meraviglioso che mi state dimostrando, mi scuso non riesco a rispondere, ma vi voglio bene e grazie”, ha aggiunto.

D’Agostino si è poi rivolto contro i suoi aggressori: “Non siete tifosi, siete il male ma non per il calcio: quello non c’entra niente. Siete il male per il mondo intero. Se è questo che insegnate ai vostri figli stiamo rovinati. Se insegnate che non si può essere liberi di festeggiare o di esporre liberamente il proprio pensiero vuol dire che abbiamo fallito tutti. Io pochi giorni e guarirò, voi sarete ‘malati’ a vita”.

I Carabinieri locali stanno indagando su quanto accaduto, ascoltando le testimonianze per ricostruire la dinamica.

La solidarietà a Gianluca D’Agostino dai candidati sindaci

Il sindaco uscente Giuseppe Lanzara ha denunciato quanto accaduto: “Si inizia a chiedere di rimuovere da un balcone le bandierine di una squadra del cuore e si finisce per picchiare le persone in nome di un tifo malato. Queste persone sono semplicemente dei delinquenti e bisogna dirlo a voce alta, senza paura. Da sindaco, condanno con fermezza questi episodi di violenza, le forze dell’ordine si attivino al più presto per assicurare alla giustizia questi ‘uomini da palcoscenico’. Un abbraccio forte a Gianluca”. Gianluca D’Agostino è candidato con la lista di Lanzara alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023.

Anche l’altro candidato sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Bisogno, ha espresso “piena solidarietà a Gianluca per quanto accaduto. La violenza è da condannare sempre, senza se e senza ma. La rivalità calcistica non può sfociare in simili episodi, ma deve essere vissuta all’insegna della sportività e del rispetto reciproco”.

