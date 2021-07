Salerno, grave incidente sulla Pedemontana: morto pizzaiolo di 38 anni

Morto pizzaiolo di 38 anni nel corso di un sinistro stradale a Casal Velino: si chiamava Alessandro Falcione.

Grave incidente sulle Pedemontana a Casal Velino, in provincia di Salerno. Il sinistro stradale ha riguardato lo scontro tra un’auto e una moto. Morto un pizzaiolo di 38 anni, si chiamava Alessandro Falcione. L’incidente è avvenuto lo scorso 8 luglio.

Falcione ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro. Il decesso è avvenuto mentre l’uomo veniva soccorso per essere trasportato in ospedale. Alessandro svolgeva la sua professione presso un noto locale sito a Casal Velino Marina. Il 38enne era originario di Santa Lucia, risiedeva da diverso tempo a Lustra (frazione di Sessa Cilento). Lascia una moglie e tre bambini.

Morto pizzaiolo di 38 anni: l’incidente sulla Pedemontana

L’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Falcione, è avvenuto sulla Pedemontana intorno alle 15:30. Come ricorda FanPage, nel 2020, nello stesso tratto, era morto un bambino di 4 anni. Al momento i carabinieri si stanno preoccupando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. Lo scorso 8 luglio, giorno del sinistro, i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi, ascoltando inoltre i testimoni. Tra questi un uomo alla guida dell’altra vettura coinvolta nel sinistro e un automobilista di passaggio.

Stando a quanto accertato, Falcione si trovava in sella alla sua moto. C’è stata, durante il tragitto, la collisione con un’Alfa Romeo 147 che andava in direzione opposta rispetto alla moto di Alessandro. La vittima stava viaggiando in direzione Omignano.

Morto pizzaiolo di 38 anni: impatto violento

L’impatto è stato molto violento: Alessandro Falcione è prima sbalzato dalla sella del suo mezzo, per poi finire sull’asfalto in seguito a un volo di vari metri.

Il condicente dell’auto è risultato invece illeso, seppur sotto choc. All’arrivo dei soccorsi, le condizioni di Alessandro sono apparse fin da subito molto critiche. I sanitari hanno trasportato l’uomo in ambulanza alla volta dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma è morto prima di giungere in ospedale. Le cause che hanno generato l’impatto sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che dovranno inoltre accertare eventuali responsabilità. La salma è al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Morto pizzaiolo di 38 anni: il dolore per la perdita di Alessandro

Come si legge da Infocilento.it, la notizia della morte di Alessandro Falcione si è subito diffusa in zona. In tanti hanno voluto esternare il loro dolore. L’incidente che ha ucciso l’uomo è avvenuto lungo il tratto in cui aveva perso la vita il piccolo Emanuele. Durante l’incidente il piccolo si trovava assieme alla mamma. La vettura uscì improvvisamente di strada.