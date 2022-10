Un incendio è divampato nella farmacia dell'ospedale Scarlato di Scafati, a Salerno. Nella notte sono stati evacuati i ricoverati.

Un brutto incendio è divampato nella farmacia dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno interessato i locali del terzo piano della struttura, in via precauzionale sono stati evacuati alcuni pazienti ricoverati al primo e al terzo piano, che sono stati spostati in un’altra area dell’edificio, al sicuro. I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 2.20 di questa notte e in mattinata l’incendio è stato finalmente domato.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio sono ancora in corso. Per il momento le cause del rogo sono ancora da definire, ma non si esclude il corto circuito o il malfunzionamento di qualche strumento presente in reparto. Non ci sono feriti.