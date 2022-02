Salerno, incidente stradale a Cava de’ Tirreni: un morto

Grave incidente a Cava de' Tirreni dove, a seguito della scontro tra un'auto e una moto, ha perso la vita un uomo.

Un incidente stradale verificatosi questa mattina, 11 febbraio 2022, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, è costato la vita ad un uomo che era a bordo di una motocicletta. Stando a quanto si è fin qui appreso, la vittima sarebbe un poliziotto che stava percorrenso la strada che conduce a Nocera Superiore.

Lo scontro, costato la vita al motociclista, è avvenuto con un’automobile ed è accaduto alla rotonda di Santa Lucia, una delle frazioni del comune metelliano, in via Arti e Mestiere.

Proprio nel punto dove si è verificato l’incidente, ovvero sulla strada interna, il manto stradale era stato da poco rimesso a nuovo.

Si tratta di un elemento importante per cercare di ricostruire quanto possa essere avvenuto per causare lo scontro. Le forze dell’ordine sarebbero al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro.

Quanto alla vittima, lo scontro sarebbe purtroppo per lui risultato fatale. Anche l’immediato soccorso del personale del 118 non è infatti riuscito a salvare la vita all’uomo.

Come detto si tratta di un poliziotto in servizio nella città metelliana che lascia sua moglie e una figlia.