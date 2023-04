Salerno, lite in strada a colpi di pistola: un uomo ferito alla testa

La lite scoppiata tra le strade di Salerno stava per finire in tragedia: un uomo è stato ferito alla testa dal calcio di una pistola

Il litigio sarebbe scoppiato in piazza Galdi, nel quartiere Fratte di Salerno nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 Aprile. Non sono ancora noti i motivi che hanno portato le due persone a venire alle mani. Uno dei due uomini coinvolti ha addirittura estratto una pistola per sparare due colpi in aria.

Lite in strada a Salerno, esplodono due colpi di pistola: un uomo ferito alla testa

Due uomini inziano a litigare ferocemente in piazza Galdi, finchè uno di loro estrae una pistola e, rivolgendola al cielo, fa partire due colpi. I rimbombi risuonano nell’aria, ma la lite non è ancora finita. L’uomo armato utilizza il calcio della pistola per colpire la testa dell’altra persona, poi decide di fuggire.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Qualcuno tra i passanti ha chiamato i carabinieri, arrivati sul posto qualche minuto dopo insieme ai medici del 118. L’uomo ferito è stato portato in pronto soccorso: per lui non si tratta di nulla di troppo grave. Nel frattempo, i militari dell’Arma stanno raccogliendo informazioni circa l’identità dell’uomo armato.