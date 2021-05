Loris Del Campo funerali a Salerno: il tifoso della Salernitana morto in un incidente

Si terrà nella giornata del 12 maggio a Salerno, il funerale del giovane Loris Del Campo, il tifoso della Salernitana, morto in un incidente stradale

Il 10 maggio 2021 un bruttissimo incidente stradale ha tolto la vita al giovane Loris Del Campo, un 28enne tifoso della Salernitana. Nella mattinata del 12 maggio a Salerno, si svolgerà il funerale del ragazzo.

Loris Del Campo: l’incidente

Era il 10 maggio del 2021, quel giorno mentre erano in corso i festeggiamenti per la promozione in serie A dell’Unione Sportiva Salernitana, la squadra meglio nota Salernitana, una tragedia ha avuto come protagonista un giovane 28enne tifoso della squadra.

Loris Del Campo è morto in un incidente stradale, a Salerno, sul Lungomare Trieste, per cause ancora da accertare, quel giorno ha perso il controllo dello scooter che guidava e sul quale trasportava anche una ragazza, fortunatamente rimasta solo ferita.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo sia finito contro il paraurti di un’auto in sosta, un impatto violentissimo, che lo avrebbe condotto a morire sul colpo. Inutili infatti sono stati per lui i soccorsi e il suo trasferimento presso l’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona.

Loris Del Campo incidente: le indagini in corso

In seguito all’incidente stradale del 10 maggio, dove Loris ha perso la vita, vi è stato il pronto intervento sul posto della Polizia Municipale, che adesso si sta occupando di indagare sull’accaduto, per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che l’hanno provocato.

Sembra inoltre, che gli investigatori per l’indagine si avvarranno delle registrazioni effettuate dalle telecamere presenti nella zona, ai fini di valutare cosa realmente è successo.

Loris Del Campo i funerali: il dolore

I funerali del giovane tifoso, Loris Del Campo, si svolgeranno a Salerno, nella giornata del 12 maggio 2021, nella Chiesa di San Demetrio in Via Dalmazia. Il rito funebre è fissato per le ore 11.

Loris era molto conosciuto e amato in città, soprattutto nell’ambito della tifoseria della Salernitana. Proprio dai tifosi e dalla squadra, in segno di lutto e cordoglio, è stata presa la decisione di sospendere momentaneamente i festeggiamenti, in un momento così triste e nel rispetto del dolore della famiglia del giovane 28enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale.

Quello che per la città di Salerno e la Salernitana doveva essere un momento di gioia e di festa, si è trasformato in un momento di dolore per la comunità intera. Tutto è stato momentaneamente sospeso dopo il triste accaduto.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in queste ore, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha scritto: