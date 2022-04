A Salerno degli specializzandi di ortopedia sono stati costretti a fare delle flessioni, perché arrivati in ritardo al lavoro

Dei medici specializzandi sono stati costretti a fare dei piegamenti sulle braccia, erroneamente, ma più comunemente chiamati flessioni, quando arrivavano tardi al lavoro.

Salerno, specializzandi di ortopedia costretti a fare le flessioni

All’Associazione Liberi Specializzandi è arrivata la denuncia di alcuni govani medici che raccontavano la loro esperienza negativa alla Scuola di Ortopedia dell’Università di Salerno.

“Questi sono solo fotogrammi di una lunga serie di materiale video e audio riguardante la pratica attuata in un scuola di specializzazione in cui i medici in formazione che fanno tardi in reparto sono costretti (costretti!) a pagare la colazione per tutti e fare flessioni.” La stessa associazione ha reso pubblici dei frame di video in cui si vedevano gli specializzandi mentre facevano i piegamenti.

L’inizio delle indagini dell’Asl e dell’Università di Salerno

L’Università degli studi di Salerno e l’Asl della città hanno avviato due diverse indagini. Nel frattempo però, il direttore della Scuola di Ortopedia è già stato sospeso. L’Associazione Liberi Specializzandi ha scritto anche un messaggio su Facebook, per commentare la decisione: “Vogliamo complimentarci e ringraziare pubblicamente il Rettore dell’ Università degli Studi di Salerno per la PEC che ci ha inviato, e gli auguriamo buon lavoro nella verifica della verità dei fatti e saremo come ALS in vigile e fiduciosa attesa sull’evolversi della vicenda di cui vi terremo aggiornati.”