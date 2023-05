Salerno, uomo colpito da un malore in pieno centro: soccorso

Arriva dalla Campania una vicenda che per fortuna si è conclusa con un “lieto fine” per il protagonista, e i media ci dicono che nelle scorse ore in quel di Salerno un uomo è stato improvvisamente colpito da un malore in pieno centro ed è stato soccorso e salvato dal personale sanitario prontamente intervenuto. Da quanto si apprende sui media campani la vittima di quell’improvviso e severo malore censito sulle news del giorno si è sentita male all’improvviso nel bel mezzo della centralissima Piazza della Libertà e sono arrivati i team 118.

Salerno, uomo colpito da un malore

Ma cosa è accaduto di preciso? Salerno Today che ha dato menzione della notizia lo spiega in sintesi esaustiva. Si è verificato un malore in piazza della Libertà nelle ore del mattino mattina. E secondo quanto riportato dalla testaa ad accusarlo sarebbe stato un uomo sulla sessantina. Dopo che l’uomo all’improvviso si era accasciato al suolo lo stesso è stato soccorso dalla Croce Rossa.

Il trasferimento all’ospedale “Ruggi”

L’uomo aveva infatti accusato “un forte malessere, probabilmente a causa di uno sbalzo di pressione”. A quel punto i soccorsi dei sanitari sono scattati e gli stessi giunti con un’ambulanza ne hanno disposto il trasferimento al Ruggi D’Aragona, per gli accertamenti del caso.