Salerno, uomo trovato morto in un pozzo: era uscito a cercare asparagi

Uomo trovato morto in un pozzo: tragedia a Castel San Lorenzo.

Un uomo di 53 anni era uscito a cercare asparagi, non facendo tuttavia più ritorno a casa. Non vedendolo più tornare, la sua famiglia ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito la tragica scoperta: l’uomo è stato trovato morto in un pozzo di raccolta dell’acqua piovana.

È accaduto in data 8 aprile a Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno. I carabinieri della compagnia di Agropoli stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco. Come informa Today le autorità hanno momentaneamente sequestrato la salma. È possibile che a breve su di essa saranno effettuati su di essa opportuni accertamenti medico-legali.

Uomo trovato morto in un pozzo: non è ancora stata resa nota l’identità

Durante la notte tra il 7 e l’8 aprile un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di un pozzo di Castel San Lorenzo. Come precisa Yes Life, ancora non si conosce l’identità del 53enne. Si sa solo che era scomparso poco prima del ritrovamento.

Era uscito per asparagi

Il 53enne era uscito di casa per andare alla ricerca di asparagi nei territori di Castel San Lorenzo.

I carabinieri dovranno ora comprendere come è finito all’interno del pozzo. Il cadavere è stato recuperato dai pompieri.