Salesforce porta in Italia Einstein Gpt: Ai a supporto clienti

Milano, 9 mag. (askanews) – L’intelligenza artificiale generativa, quella capace di creare contenuti rielaborando i dati presenti in rete, è pronta a rivoluzionare le relazioni tra aziende e clienti. Salseforce ha presentato Einstein Gpt, la prima tecnologia di intelligenza artificiale a supporto delle vendite, del servizio clienti, del marketing, dell’ecommerce e dell’It.

Daphne De Backer, responsabile del team prevendita per l’Italia di Einstein Gpt di Salesforce. “Einstein Gpt è basato sull’Ai generativa, l’ultima tencologia nel mondo dell’Intelligenza artificiale. Cosa fa l’Ai generativa: fa la generazione di contenuti come testo, immagini, audio basati sui dati dal Crm e dati provenienti da altri sistemi aziendali e in tempo reale possono fare delle segmentazioni e del targeting e far partire on demand delle customer journey molto specifiche basate sulle esperienze del cliente in quel momento lì”.

Einstein Gpt lavora solo con dati che gli utenti decidono di condividere nel rispetto della privacy e non punta a sostituire il lavoro umano, con le persone supportate nelle loro attività dal software di intelligenza artificiale. Per le società significa poter rispondere più velocemente alle richieste delle persone fino ad arrivare a costruire offerte personalizzate.

Edoardo Fistolera, responsabile Ict del gruppo Dolomiti Energia. “La nuova tecnologia che sta arrivando sicuramente può rivoluzionare il modo con cui le nostre persone lavoreranno. Di sicuro il primo step sarà il servizio che sarà la parte più veloce da portare a bordo per interfacciarci in maniera molto puntuale, a tendere vorremmo arrivare a fare offerte commerciali tailored sui clienti e arrivare a offerte commerciali pensate sul contenuto informativo che abbiamo sui nostri clienti”. Nel mondo Salesforce sta portando avanti dei programmi di pilot con aziende partner, l’arrivo in Italia di Einstein Gpt è previsto nel prossimo inverno.