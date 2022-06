Salesforce punta sulla formazione con la Digital Talent Factory

Milano, 15 giu. (askanews) – Quasi nove italiani su dieci pensano di non avere le competenze digitali necessarie alle aziende, l’87% si sente impreparato se guarda ai prossimi cinque anni. Ma solo il 17% degli italiani segue percorsi formativi per colmare il gap. Sono i dati del Digital Skills Index di Salesforce che per accorciare la distanza tra richieste del mercato e competenze dei lavoratori ha lanciato la sua Digital Talent Factory.

Un luogo dove coltivare talenti, con percorsi di formazione che possano tramutarsi in posti di lavoro. Nicola Lalla, vice presidente Solutions engineering di Salesforce: “La prima fase della digital Talent factory è far conoscere l’opportunità e Salesforce. La seconda fase è la formazione delle peronse che facciamo con i nostri partner certificati. E l’ultima fase è il placement che è invece la più importante di tutte che è fare questo matrimonio felice tra chi sta cercando una nuova occupazione e le aziende che hanno questa cronica carenza di skill digitali”.

Con la Digital Talent factory Salesforce coordina le diverse iniziative con università, business school e partner della formazione come Generation Italy. Oscar Pasquali, amministratore delegato di Generation Italy. “In questo momento nel nostro paese ci sono un milione di giovani che attivamente cercano lavoro e dall’altro ci sono 900mila posizioni di lavoro in cui le aziende faticano a trovare le persone con le giuste competenze e la giusta professionalità. La nostra ambizione è di provare a costruire un ponte tra questi due mondi dando una opportunità a questi ragazzi di entrare nel mondo del lavoro a partire chi quella opportunità la offre. Cerchiamo di capire di che cosa c’è bisogno da parte delle aziende, costruiamo dei corsi di formazione ad hoc e poi formiamo le persone su quel tipo di professionalità”. Fino ad ora sono stati 2.600 i ragazzi formati da Generation Italy, con focus sulle vendite e sulle competenze digitali dell’industria. L’86% ha trovato lavoro alla fine dei programmi formativi.