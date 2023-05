Salesforce World Tour, con dati e Ai nascono le Customer company

Milano, 4 mag. (askanews) – Salesforce riunisce a Milano il suo ecosistema, oltre 4mila innovatori e partner al World Tour 2023 per fare il punto sui trend digitali che riscrivono le regole delle relazioni tra aziende e clienti. Business technology e intelligenza artificiale consentono di anticipare i bisogni delle persone e permettono alle imprese di diventare delle Customer company.

Mauro Solimene, country leader di Salesforce Italia. “Una volta all’anno ci riuniamo, riuniamo la nostra comunità abbiamo parlato dell’innovazione e del processo di trasformazione che le aziende stanno vivendo per servire in maniera differente i loro clienti. Il 62% dei consumatori non si aspettano più di fare transazioni con le aziende a cui si rivolgono loro vogliono vivere esperienze significative, personalizzate e che avvengano nel momento giusto: quando serve”.

Per accompagnare le imprese nella nuova era delle relazioni con i clienti Salesforce mette in campo la sua tradizione da tech company, in una piattaforma che unisce analisi dei dati e intelligenza artificiale. “Il cuore di tutto, è il motore centrale in cui confluiscono i dati. L’intelligenza artificiale che li interpreta e li dirige verso le applicazioni, innesca processi o abilita operatori all’interazione con il cliente e quindi in ultima analisi fargli vivere questa esperienza personalizzata e significativa”.

Nel World Tour di Milano Salseforce ha annunciato che da agosto 2023 renderà disponibile in Italia Hyperforce, la rivisitazione dell’architettura della piattaforma Salasforce che permetterà di tenere nel nostro Paese i dati delle imprese. Ma non solo: Salesforce è da oggi partner dei Giochi di Milano-Cortina e porterà nel cloud Olimpiadi e Paralimpiadi per aumentare le relazioni con i tifosi.