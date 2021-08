Salgono temperature in Italia e preoccupazioni mondiali sul clima

Milano, 9 ago. (askanews) – Presto sarà troppo tardi: questo il monito del nuovo studio elaborato dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, frutto di due settimane di lavoro di scienziati ed esperti da 195 Paesi. Il tempo a disposizione per fermare la catastrofe del cambiamento climatico sta pericolosamente avvicinandosi alla fine: i paesi devono effettuare riduzioni forti, rapide e durature delle emissioni di metano oltre a quelle di CO2, avvertono gli scienziati in un rapporto storico.

Il tutto coincide con l’inizio di una settimana rovente per l’Italia, con punte previste di 47-48 gradi centigradi al Sud e Lucifero implacabile almeno fino a Ferragosto. Temperature in ulteriore e sensibile aumento su tutte le regioni, l’alta pressione africana si rafforza mentre Coldiretti lancia l’allarme: il caldo torrido sta bruciando i raccolti.

Immagini tragiche da tutto il mondo. I residenti dell’isola greca di Evia lottano disperatamente per controllare le fiamme che hanno devastato almeno 35.000 ettari e centinaia di case.

E anche sotto i cinque cerchi dei giochi olimpici appena chiusi, poche speranze. Sebastian Coe, presidente della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, commenta le Olimpiadi di Tokyo ampiamente considerate come le più calde mai registrate:

“Ero a Sapporo. Condizioni difficili. Penso che abbiamo fatto bene a spostare la maratona femminile. Non sono un climatologo ma è la realtà e anche la sfida che dovremo affrontare ora, e probabilmente significherà un discorso globale sul calendario e su come organizziamo gli eventi. Sta diventando abbastanza chiaro per me, ovunque nel mondo. E potremmo benissimo affrontare le stesse temperature a Parigi nel 2024”.