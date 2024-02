Salis, Schlein: intollerabile violazione diritti cittadina italiana

Roma, 14 feb. (askanews) - "Noi continuiamo a insistere che Ilaria Salis debba essere riportata in Italia per potere fare qui i domiciliari, ci sono decisioni quadro del Consiglio europeo che lo permettono. Non si può tollerare la violazione costante dei diritti della dignità di una cittadina ital...

Roma, 14 feb. (askanews) – “Noi continuiamo a insistere che Ilaria Salis debba essere riportata in Italia per potere fare qui i domiciliari, ci sono decisioni quadro del Consiglio europeo che lo permettono. Non si può tollerare la violazione costante dei diritti della dignità di una cittadina italiana che il mondo intero ha visto in catene, portata al guinzaglio al processo, siamo qui per continuare a sostenere questa battaglia”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, arrivata alla fiaccolata per Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta in Ungheria da oltre un anno con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti neonazisti.