Salma Hayek festeggia la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

Roma, 20 nov. (askanews) – L’attrice Salma Hayek ha svelato la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame insieme con il marito, il miliardario Francois-Henri Pinault e la figlia Valentina. A celebrarla anche i suoi genitori, colleghi e amici come l’attore Adam Sandler e la regista Chloé Zao che l’ha diretta nel suo ultimo film “Eternals”.

Hayek, messicana naturalizzata statunitense, ha iniziato la sua carriera in Messico come star di telenovele e ha ricordato come all’inizio per lei non sia stato facile affermarsi a Hollywood e imporsi come attrice.

“Essere qui stasera, essere qui con la mia famiglia significa moltissimo, perché ricevo questa stella in un grande momento della mia vita con un sacco di amici che mi sono fatta durante la mia carriera e soprattutto qui ci sono moltissimi fan, è commovente, sono tutti venuti per me è davvero una notte molto speciale”.