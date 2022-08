Salman Rushdie, il video del momento dell’attacco

Roma, 12 ago. (askanews) – In questo video il momento dell’aggressione a Salman Rushdie e i primi concitati soccorsi in sala. Il video è stato postato su Twitter e girato da uno dei presenti a quella che avrebbe dovuto essere una conferenza di Rushdie a Chautauqua nello Stato di New York. L’assalitore è stato arrestato. Lo scrittore, 75 anni, è stato ferito al collo secondo un comunicato della polizia di New York ed elitrasportato in un ospedale della zona.

Secondo testimoni, sarebbe però sceso dal palco sulle sue gambe, con l’assistenza dei presenti.