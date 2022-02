Salmaso: “Addio alle mascherine conquista di libertà, ma il virus è ancora una minaccia”

Stefania Salmaso ha definito una conquista l'addio alle mascherine all'aperto ma non ha mancato di invitare alla prudenza e alla cautela.

L’epidemiologa Stefania Salmaso si è espressa sull’addio alle mascherine all’aperto in vigore da venerdì 11 febbraio 2022 parlando di “sensazione di libertà conquistata“: ciononostante ha invitato a non abbassare la soglia di attenzione perché il Covid costituisce ancora una minaccia.

Salmaso sulle mascherine

Intervistata dal Corriere della Sera, l’esperta ha infatti esortato alla cautela e alla prudenza. Anche se in Italia si sta osservando il calo della curva epidemica, va tenuto a mente che il numero delle nuove infezioni è sempre alto, che i ricoveri sono in discesa ma sostenuti e che i morti sono ancora tanti. Inoltre non sappiamo quanto durerà ancora alla pandemia, perché nella storia dell’umanità alcune si sono mosse a ondate periodiche, come la peste, per diverse decadi.

“Oggi abbiamo molti strumenti per fermare il virus, il problema sono le diseguaglianze di accesso alle cure e alla prevenzione che rendono difficile stabilire quando non sarà più una minaccia“, ha aggiunto.

Salmaso sull’endemia

In ogni caso, ha continuato, si va verso una fase endemica in cui dovremo imparare a convivere con il virus, anche se non si sa ancora a quale livello di incidenza verrà raggiunto l’equilibrio che per ora sembra lontano.

“Molti paesi stanno allentando le restrizioni anche in assenza, a volte, di evidenze scientifiche. Dobbiamo ammettere che questo virus corre più veloce della nostra capacità di sventare le sue mosse“, ha concluso.