Salmaso sul Covid: “Dovremo proteggerci ancora per tanto tempo”

Salmaso lapidaria sul Covid: “Dovremo proteggerci ancora per tanto tempo, il sistema sanitario non può correre il rischio di paralizzarsi di nuovo”

Sul covid l’epidemiologa Stefania Salmaso non ha dubbi: “Dovremo proteggerci ancora per tanto tempo”. In una intervista al Corriere della Sera la dottoressa ha commentato i dati settimanali sul coronavirus e ha chiarito senza tema di equivoci: “È il vaccino a fare la differenza.

Grazie al numero degli immunizzati, anche se le attività sono riprese quasi normalmente, anche se la scuola ha riaperto, i dati del contagio sono in discesa”.

Salmaso mette in guardia: “Proteggerci per tanto tempo, decremento oggettivo ma volatile”

Poi la Salmaso mette in guardia: “Tuttavia sappiamo quanto il decremento possa essere volatile. Quindi grandissima attenzione: il sistema sanitario non può correre il rischio di paralizzarsi di nuovo”. Insomma, anche a fare la tara alle fake new su cure improbabili il vaccino “funziona e ci sono 40 milioni di vaccinati”.

“Proteggerci per tanto tempo”, la Salmaso è ottimista ma non temeraria

E ancora. “Quindi la platea dei suscettibili al virus si è molto ridotta. Il virus si comporta come prima tra i non vaccinati, ma il loro numero ridotto e decisamente inferiore a quello degli immunizzati, consente di tenere a bada il diffondersi dell’infezione”.

Stefania Salmaso e il caso Sicilia: “Proteggerci ancora per tanto tempo”

E l’epidemiologa cita il caso della “Sicilia, unica regione finita in giallo in base alle classificazioni stabilite. Anche lì c’è un decremento del 30% dei casi”. Tuttavia vanno tenuti chiaro “due principi. Non esiste il rischio zero, anche i vaccinati possono occasionalmente infettarsi, ecco perché è fondamentale mantenere comportamenti prudenti”.