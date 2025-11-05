Salmo alla conquista del mondo col suo World Tour 2025

Barcellona, 5 nov. (askanews) – Super partenza oltreconfine per Salmo. Dopo un mese di fuoco nei palazzetti italiani, ieri sera il Salmo World Tour 2025 ha fatto tappa a Barcellona, prima data internazionale di questa nuova traversata live -prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360- che sta registrando il tutto esaurito nelle principali città europee.

Calorosissima l’accoglienza da parte del pubblico di un Razzmatazz completamente sold out, che ha accompagnato ogni brano con entusiasmo, confermando l’affetto e l’attenzione della community internazionale di Salmo. In scaletta non sono mancati i suoi brani cult e le tracce tratte da “Ranch”, il suo ultimo album (Columbia Records / Sony Music Italy) certificato Disco di Platino.

Il Salmo World Tour 2025 prosegue per tutto il mese di novembre con le date di Madrid, Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma, Valencia e Colonia; a dicembre il ritorno live a Milano, il 4/12 all’Unipol Forum, per poi terminare la sua corsa sui palchi americani di Los Angeles, Toronto, New York e Miami.