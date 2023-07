Attimi di paura per Salmo. Il rapper ha avuto un brutto incidente ed è finito in ospedale. Ha rischiato di perdere il braccio ed è stato costretto ad annullare due date del tour.

Salmo in ospedale per un brutto incidente

Tramite il suo profilo Instagram, Salmo ha condiviso una foto che ha gettato nel panico i suoi tantissimi fan. Il rapper si è mostrato in ospedale dopo un brutto incidente, con il braccio insanguinato e due infermiere che si stavano prendendo cura di lui. L’artista ha dichiarato di aver rischiato di perdere un braccio.

Salmo ha scritto:

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.