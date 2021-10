Salmone affumicato contiene listeria: nota catena di supermercati lo ritira dagli scaffali

Una nota catena di supermercati ha ritirato un lotto di salmone affumicato perché contaminato da listeria. I dettagli.

Un lotto di salmone affumicato a marchio Fish & Fine, distribuito da Sicily Food srl e prodotto da Kristal d.o.o. Natural Fish Nova industrijska zona bb, Krnjesevci in Serbia, è stato ritirato dalla nota catena di supermercati coop in quanto contiene listeria.

La notizia è stata diffusa dalla stessa Coop che, sul suo istituzionale, ne ha dato tutti i dettagli. La coop a questo proposito ha indicato di riportare indietro il prodotto nel punto di vendita dove è stato acquistato e di contattare eventualmente il produttore per ulteriori informazioni.

Salmone affumicato listeria, i lotti interessati

La coop ha segnalato sull’annuncio di richiamo che il lotto interessato dal ritiro riporta il numero 103936090712-25421 con data di scadenza 21 ottobre 2021.

Ad essere interessati dal richiamo sono alcuni punti vendita dislocati in Emilia-Romagna. La motivazione della segnalazione riportata da coop è la Presenza di listeria monocytogenes non conforme.

Salmone affumicato listeria, i pericoli del batterio

Generalmente meno frequente rispetto alla salmonella, il batterio Listeria monocytogenes a contatto con l’organismo può causare un’infezione ossia la listeriosi, una patologia che – segnala il portale di isssalute.it – può presentarsi, nella maggior parte dei casi “in forma lieve, con disturbi (sintomi) simili all’influenza che si risolvono entro pochi giorni senza necessità di cure”.

La listeriosi tuttavia può tuttavia portare a conseguenze ben più gravi se entra a contatto con persone con “il sistema di difesa dell’organismo indebolito (immunodepresse) a causa di malattie (ad esempio, l’HIV) o di cure (chemioterapia, terapia cortisonica) e negli anziani, l’infezione dall’intestino può diffondersi in altre parti del corpo e causare gravi complicazioni (listeriosi invasiva)”. In questo caso si passa dalla febbre, per passare a patologie gravi come mengite, artrite o ancora setticemia.

Salmone affumicato listeria, ritirato integratore alimentare RefluMed

La coop ha segnalato inoltre che è stato disposto il richiamo dell’integratore alimentare RefluMed al gusto ananas nella confezione da 10 e 20 stickpack.

I lotti interessati sono i seguenti:

Lotto: 200187 con scadenza: 03/2022

Lotto: 200188 con scadenza: 03/2022

Lotto: 200189 con scadenza: 03/2022

Lotto: 200451 con scadenza: 09/2022

Il prodotto a marchio Named srl e prodotto a Lesmo in Monza-Brianza è stato richiamato per presenza di ossido di etilene e 2-cloroetanolo in uno degli ingredienti utilizzati nella formulazione. A questo proposito coop ha segnalato: “Il richiamo è a scopo cautelativo, in attesa dei risultati analitici sul prodotto finito. Chiunque fosse in possesso del prodotto, appartenente ai lotti segnalati, è pregato di non consumarlo e di renderlo al punto vendita per sostituzione con nuovo “RefluMed Dispositivo Medico”.