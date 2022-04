Salmonella, allarme nella provincia di Bolzano: la Ferrero richiama altri prodotti

Richiamati molti prodotti Ferrero per possibile contaminazione da salmonella

Continua l’allarme Salmonella in casa Ferrero. Stavolta è Bolzano ad essere colpita dalla potenziale contaminazione di tale bacillo. A lanciare l’allarme è stato il ministero della Salute austraico.

Quali sono i prodotti Ferrero in cui sono state trovate tracce di salmonella

Come riporta Il fatto alimentare, sono state segnalate possibili tracce di Salmonella nelle confezioni di Kinder sorpresa Maxi in formato da 100 grammi; Kinder sorpresa in formato da 1, 3 e 6 pezzi e Kinder sorpresa ragazza in formato da 1 e 3 pezzi. Ai classici ovetti kinder aggiungono anche Kinder Mini eggs in formato da 100 g e 182 g; Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g; Kinder Schoko-Bons in formato da 46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g e 750 g; Kinder Schoko-Bons White in formato da 200 g e 300 g; Kinder mix in sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 g e secchiello da 198 g; Kinder Maxi Mix in confezione con peluche da 133 g; Kinder Happy Moments in formato da 162 g e 242 g e Kinder Happy Moments Mini mix in formato 162 g.

I Paesi interessati e i casi confermati

I Paesi colpiti da questa contaminazione sono 12: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. In Italia è stato scoperto un solo caso e si trova in provincia di Bolzano. I casi di salmonella registrati in Europa sono 187, di cui 158 sono confermati.

Cos’è la salmonella?

La salmonella è un gruppo di bacilli gram negativi che può causare intossicazioni alimentari.

Il bacillo può vivere nel suolo, nell’acqua, nelle uova, nella carne cruda e nelle feci degli animali. I sintomi di un’infezione da salmonella includono mal di testa, crampi addominali, nausea, vomito, diarrea e febbre. Le persone che contraggono l’infezione da salmonella generalmente sviluppano sintomi tra le 12 e le 72 ore. Il tempo di recupero da tale malattia è stimato intorno ai 4 o 7 giorni.