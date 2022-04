Salmonella nel cioccolato, scoperta la causa: cos’è successo in Belgio

Salmonella nel cioccolato. nel dicembre 2021 il ceppo di salmonella era stato rilevato in un serbatoio di latticello presso lo stabilimento belga

Sono in corso le indagini sui casi di salmonella nel cioccolato che hanno identificato la possibile origine di tutti i successivi eventi anche se saranno necessari ulteriori accertamenti

Salmonella nel cioccolato, cosa sappiamo finora

Fino ad ora sono 150 i casi di salmonella collegabili ai cioccolatini Kinder prodotti dal gruppo Ferrero nello stabilimento di Arlon, in Belgio.

Secondo l’Efsa e l’Ecdc – le autorità preposte alla sicurezza alimentare e alla prevenzione e al controllo delle malattie – gli stati interessati sono Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Belgio, dove Ferrero ha disposto a scopo precauzionale la sospensione dell’attività dello stabilimento di Arlon e il ritiro di alcuni prodotti. Nessun caso è stato registrato al momento in Italia. I casi riguardano soprattutto bambini sotto i dieci anni.

La causa

Le indagini in corso avrebbero portato a scoprire l’origine della serie di eventi. Secondo quanto ricostruito da Efsa e Ecdc infatti nel dicembre 2021 il ceppo di salmonella è stato rilevato in un serbatoio di latticello presso lo stabilimento belga. Sono state adottate misure igieniche e aumentati campionamenti e test dei prodotti e dell’ambiente di lavorazione. Dopo nuovi test negativi per il batterio, la produzione e la distribuzione dei prodotti è andata avanti.

A fine marzo però, dopo la disponibilità dei dati di sequenziamento, gli scienziati hanno collegato casi umani allo stabilimento in Belgio attraverso tecniche di tipizzazione molecolare avanzate. E dal 2 aprile sono iniziate le segnalazioni di salute pubblica da parte delle autorità nazionali competenti.

Necessarie ulteriori indagini

Gli esperti Efsa e Ecdc, con cui Ferrero continua a lavorare, affermano che sono necessarie ulteriori indagini per identificare la causa principale, il tempo e i possibili fattori alla base della contaminazione.

Come abbiamo già accennato, L’Italia, finora, non ha visto alcun caso di salmonella da prodotti di cioccolata Kinder e Ferrero.