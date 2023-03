Salomone (Ferrero): "'Kinder Joy of moving’ aiuta la crescita dei bambini'"

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – “’Kinder Joy of moving’ è un processo scientificamente validato che ha portato dei vantaggi veramente importanti nella crescita dei bambini che sono venuti a contatto con questa metodologia”. Queste le parole di Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Spa, in occasione della presentazione del progetto ‘Kinder Joy of moving’ presso il Punto Luc’e di Quarto Oggiaro a Milano.

“Il progetto ‘Joy of moving’ si inquadra nell’ambito della responsabilità sociale di Ferrero che affianca Save the Children ormai da una decina di anni in progetti nazionali e internazionali – prosegue Salomone – La metodologia ‘Joy of moving’, che ora arriva in questi Punti Luce, nasce ad Alba, in ambito Kinder, ed è stata creata in collaborazione con l’università degli studi di Roma 'Foro Italico' e validata dal ministero dell’Istruzione e dal Coni. Permette di sviluppare le capacità motorie dei bambini insieme a quelle cognitive, emotive e relazionali”.

Un progetto che Ferrero non intende limitare al suolo italiano. “Assieme a Save the Children continueremo a portarlo nei loro ‘Punti Luce’ – conclude Salomone – ma non ci limiteremo all’Italia. Abbiamo già creato nuovi ‘Punti Luce’ negli Stati Uniti e presto lo faremo in Canada”.