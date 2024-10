Salone CSR, Pirelli: su decarbonizzazione piano molto ambizioso

Milano, 10 ott. (askanews) - "Oggi Pirelli ha partecipato alla dodicesima edizione del Salone CSR in occasione di un evento dedicato alla decarbonizzazione dello Scopo 3. In quest'occasione Pirelli ha potuto dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, che come s...

Milano, 10 ott. (askanews) – “Oggi Pirelli ha partecipato alla dodicesima edizione del Salone CSR in occasione di un evento dedicato alla decarbonizzazione dello Scopo 3. In quest’occasione Pirelli ha potuto dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, che come sappiamo è una delle sfide più urgenti nel contesto del cambiamento climatico. Dopo aver raggiunto con due anni in anticipo i propri target di riduzione delle emissioni dello Scopo 1, 2 e 3, Pireli ha definito un nuovo piano di decarbonizzazione che è il più ambizioso e sfidante nel settore degli pneumatici. Con questi nuovi target che sono stati validati e approvati da SBTI, Pirelli si impegna a ridurre le emissioni di scopo 1 e 2 del 80% entro il 2030 rispetto al 2018 e le emissioni derivanti dallo scopo 3, in particolare dall’acquisto di materie prime, servizi e trasporti del 30%, sempre rispetto allo stesso time frame. Inoltre, Pirelli ha definito un obiettivo di Net Zero lungo tutta la catena del valore, che prevede una riduzione complessiva del 90% le emissioni di Scoco 1, 2 e 3 entro il 20-40, in linea con l’accordo di Parigi”. Lo ha spiegato, dal Salone della CSR di Milano, Silvia Marangon, Sustainability Decarbonization Specialist di Pirelli.