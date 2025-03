Salone del Mobile scalda i motori, Porro: si conferma grande magnete

Milano, 26 mar. (askanews) – 2.103 espositori, il 38% delle aziende dall’estero di cui oltre il 70 % europee. Sono questi i numeri snocciolati da Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, in vista della prossima edizione che aprirà i battenti nei padiglioni della fiera a Rho dall’8 al 13 aprile. “Noi puntiamo alla qualità e a differenziare i mercati – ha detto – Lavoriamo su nuove geografie in un momento in cui i mercati consolidati vanno in crisi”. “Il Salone del Mobile riconferma il suo ruolo di grande attrattore, di grande magnete”, ha concluso.