Salone del Mobile, un divano rivestito al 100% con PET riciclato

Rho, 18 apr. (askanews) – Un divano e una poltrona realizzati con un tessuto realizzato al 100% da plastica PET riciclata. Al Salone del Mobile di Milano Nicoletti Home ha presentato, tra le novità della collezione 2023, anche una linea di prodotti che guardano con decisione al tema della sostenibilità.

“Abbiamo fatto ricerche – ha spiegato ad askanews Giancarlo Nicoletti, presidente di Nicoletti Home – per individuare un produttore, che è l’unico al mondo ad avere una certificazione di qualità sulla raccolta di bottiglie di plastica trasparente da 50 cl. Sono bottiglie raccolte in due regioni italiane, Piemonte e Lombardia, e da queste bottiglie viene prodotto un filato molto resistente, molto adatto anche per la produzione di mobili imbottiti”.

Per produrre il tessuto necessario per un divano di 2,40 metri occorrono circa 500 bottiglie: un impatto significativo, che risponde anche, ci hanno spiegato da Nicoletti, alla domanda diretta dei clienti, estremamente attenti alla sostenibilità, che l’azienda per ora ha affrontato con la parte, per così dire, più visibile del prodotto, ossia il rivestimento del divano, ma che, ci assicurano, riguarderà progressivamente l’intera filiera. “È solo l’inizio – ha aggiunto il presidente – perché il progetto di Nicoletti Home è quello di proseguire sulla vera sostenibilità e sulla vera certificazione: i divani realizzati con questo tessuto avranno un QR code che ne certificherà la provenienza della filiera e del tessuto”.

In questo scenario, dopo due anni particolari legati al Covid e alla maggiore attenzione alla casa, ora il mercato sta continuando a evolversi, mantenendo sempre grande attenzione ai prodotti Made in Italy. “In questo contesto di mercato dinamico – ci ha detto Eustachio Nicoletti, direttore commerciale mondo di Nicoletti Home – lo scorso anno abbiamo registrato una crescita del 25%, un fatturato di 42 milioni di euro, 35 milioni fatti nel mondo e oltre 7 milioni negli Stati Uniti, attraverso la nostra società americana, Italian Homes LLC che distribuisce il marchio Nicoletti negli USA e in Canada. Quindi una crescita importante su tutti i mercati”.

E i primi dati sul 2023 confermano i segni più e la tendenza espansiva. “Siamo molto positivi, siamo soddisfatti – ha aggiunto il direttore commerciale – e riteniamo che la crescita ci sarà anche quest’anno”.

E la sensazione di fermento che si percepisce nella fiera milanese sembra confermare la grande attenzione al settore e ai suoi produttori.