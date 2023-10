Salone Giustizia, Angelilli (R. Lazio): a fianco professionisti

Roma, 26 ott. (askanews) – “La Regione Lazio è al fianco di tutti i professionisti ed in particolare dell’Avvocatura per dare a tutti i professionisti l’opportunità di utilizzare i fondi europei. Per i prossimi anni ci sono a disposizione circa 4 miliardi di euro per le piccole e medie imprese per la formazione prtofessionale, quindi dobbiamo cercare di ridurre la burocrazia, semplificare i processi di accesso ai fondi Ue e rendere i professionisti parte integrante del processo decisionale”.

Così Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio e assessore alle attività produttive, alla tavola rotonda Avvocatura per lo sviluppo delle imprese del Salone della Giustizia.