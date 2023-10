Salone Giustizia, avv. Varvaro: consulenza specialistica imprese

Roma, 26 ott. (askanews) – “Ritengo che le imprese necessitino di consulenza specialistica non generica, e continuo quindi a dire che è necessario creare delle professionalità che siano adeguate alla internazionalizzazione delle imprese sui mercati esteri, questo sin qui è stato rimesso alla bontà dei singoli professionisti ma ci auguriamo che grazie ai fondi a disposizione dell’Ue si possa invece prevedere in maniera più strutturata alla formazione di professionisti e avvocati in particolare interessati ai mercati esteri”.

L’avv. Antonio Varvaro, rappresentante IICUAE, la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi, ha così riassunto la sua posizione nel panel Avvocatura per lo sviluppo delle imprese del Salone della Giustizia.