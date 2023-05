Salone libro: Ciriani, 'a chi contesta mancano nozioni base democrazia'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al ministro Roccella. Le contestazioni che ha ricevuto sono andate oltre ogni limite e hanno segnato un punto davvero basso. Se il dissenso in politica è sempre lecito, quello che proprio non si può ac...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al ministro Roccella. Le contestazioni che ha ricevuto sono andate oltre ogni limite e hanno segnato un punto davvero basso. Se il dissenso in politica è sempre lecito, quello che proprio non si può accettare è la volontà di silenziare chi la pensa diversamente. Questo invece è accaduto oggi al Salone del libro di Torino: persone che si definiscono attivisti, ma a cui evidentemente mancano le nozioni di base di cosa sia una democrazia, persone che non hanno rispetto per il prossimo e che violano deliberatamente la libertà di espressione hanno impedito ad Eugenia Roccella di esporre le proprie idee e di presentare il suo libro”. Lo afferma Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.