Salone libro: Fratoianni, 'a destra voglia di epurazione così forte che non viene nascosta'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "'Rulli di tamburo quando Lagioia se ne andrà dal Salone del Libro di Torino': lo urla senza pudore la deputata di Fdi Montaruli, più nota per le gite a Predappio e per qualche disavventura giudiziaria che per altro. A destra hanno talmente voglia di epurazioni che ormai non si nascondono neanche più". Lo scrive su Twitter il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.