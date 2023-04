Salone libro: Lo Russo, 'felici di iniziare nuova fase con Annalena Benini'

Torino, 03 apr. – (Adnkronos) – “Siamo felici di poter iniziare questa nuova fase della storia del Salone con lei”. Sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta la nomina di Annalena Benini a nuova direttrice del Salone del Libro per il triennio 2024-2026. “Una scelta condivisa con Regione Piemonte e Associazione Culturale Torino, Città del Libro”, spiega Lo Russo sottolineando che "la figura di Annalena Benini è risultata per noi la più adatta a ricoprire un ruolo fondamentale per quella che è una manifestazione importantissima per Torino e un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura".

"Oltre a ringraziare Annalena per la sua disponibilità a raccogliere questa sfida bella e importante, un grazie particolare va anche a Nicola Lagioia, per quello che ha fatto in qualità di direttore in questi anni e per la sua disponibilità a mettersi da subito a disposizione della futura direttrice, affiancandola nelle fasi iniziali del suo nuovo incarico e permettendo così al Salone di continuare la sua crescita all'insegna della continuità”, conclude Lo Russo.