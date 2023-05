Salone libro: Roccella, 'surreale contestata da donne perchè contraria a mercificazione corpo'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Eravamo in un luogo che dovrebbe essere il più aperto a tutte le manifestazioni della cultura contemporanea, e mi sembrava importante che anche da parte del direttore del Salone ci fosse una presa di posizione chiara contro il fatto che si impedisca a qualcuno di parlare. È abbastanza surreale che ci siano donne che si definiscono femministe che contestano un’altra donna contraria alla mercificazione del corpo, mentre a Milano c'è un presidio di altre femministe che protestano contro la vera mercificazione del corpo” in occasione della Fiera “Wish for a baby”. Così la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, in un'intervista a 'Il Dubbio'.