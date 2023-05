Salone libro: Ronzulli, 'spero sinistra condanni intolleranza contro Roccella'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Ancora una volta dobbiamo registrare l’ennesimo episodio di squadrismo, questa volta contro il ministro Roccella, da parte di chi pretende di far valere le proprie ragioni in modo violento e intollerabile. Perché impedire a chiunque di parlare, come ha...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Ancora una volta dobbiamo registrare l’ennesimo episodio di squadrismo, questa volta contro il ministro Roccella, da parte di chi pretende di far valere le proprie ragioni in modo violento e intollerabile. Perché impedire a chiunque di parlare, come hanno fatto, oggi al 'Salone del libro', gli attivisti di Extinction Rebellion e Non una di meno, rendendo impossibile alla ministra di presentare il suo libro 'Una famiglia radicale', non può che essere definito antidemocratico e aggressivo, e non può trovare giustificazioni di sorta". Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Desidero esprimere a nome mio e del Gruppo dei senatori di Forza Italia, la più affettuosa solidarietà al ministro Roccella, auspicando -conclude- che la sinistra, sempre fin troppo ‘sensibile’ a comportamenti di intolleranza, condanni questo gravissimo episodio”.