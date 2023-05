Salone libro: Speranzon (Fdi), 'da Roccella lezione di democrazia'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Al ministro Roccella va tutta la mia solidarietà per gli ingiustificati attacchi di cui è stata vittima oggi al Salone del Libro di Torino. La sua eleganza ha dato dimostrazione di cosa significhi essere veramente democratici a fronte di un’intolleranza che condanniamo senza se e senza ma. I diritti della donna non sono assolutamente in discussione ma per quanto ci riguarda respingiamo con fermezza ogni tentativo di sdoganare l’utero in affitto che è pratica vietatissima in Italia e che intendiamo far sì che lo diventi anche a livello mondiale”. Lo afferma il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon.