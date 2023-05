Salone libro: Zaia, 'dissenso sale democrazia ma ingiustificabile stop a ministro'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Non conosco la dinamica" di quanto accaduto al Salone del Libro di Torino durante l'intervento del ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, "ma penso che chiunque, anche chi la pensa in maniera diametralmente opposta a te, abbia il diritto di esporre le proprie idee. Ovvio che dobbiamo accettare anche chi non pensa come noi, che magari alza un cartello e grida qualcosa. Ho capito che questo confronto sia stato tumultuoso. Il dissenso esiste ed è il sale della democrazia, dopo di che se un ministro va alla Fiera del Libro in Piemonte e non riesce a parlare e si ritrova una protesta oltre i limiti penso che questo non sia da giustificare. Mi sembra che non sia riuscita a dar corso al suo intervento". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.