Salone Mobile: ass.Mazzali, 'nuovo campus Ied ambasciatore stile lombardo nel mondo'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – "Sono certa che il futuro campus di respiro internazionale dello Ied, che sorgerà nell'area dell'ex Macello, a Milano, interamente dedicato, da un'istituzione privata, a design e creatività, diventerà uno dei più grandi poli di alta formazione a livello internazionale. Il campus sarà il luogo giusto per attrarre talenti provenienti dall'estero, creando quella contaminazione e quel valore aggiunto riconosciuto ai nostri designer. Questo luogo sarà ambasciatore dello stile lombardo nel mondo". Lo afferma l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, oggi in occasione dell'evento 'Eco-centrico', organizzato dallo Ied per Il Salone del Mobile-Design Week all'interno di 'Alcova' l'area dove sorgerà il futuro campus dell'istituto.

'Alcova' è un progetto espositivo, che da 4 anni, durante il 'Fuorisalone' presenta il meglio del design italiano ed internazionale ad un pubblico ampio proveniente da tutto il mondo. "Bisogna sempre ricordare -aggiunge l'assessore Mazzali- il valore per Milano, per la Lombardia e per l'Italia dello Ied l'Istituto europeo di design, una scuola, italiana di respiro internazionale, altamente professionalizzante in disegno di prodotto e d'interni, moda, arti visive e comunicazione. In 50 anni ha formato oltre 100.000 studenti con corsi post-diploma, master e specializzazioni. Da quelle aule vengono 'addestrati' i futuri imprenditori, professionisti del design e 'ambasciatori' del 'Made in Italy' nel mondo" conclude l'assessore.