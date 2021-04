Salone Mobile: edizione 2021 si farà a settembre (2)

(Adnkronos) – La cinquantanovesima edizione del Salone del Mobile avrà "una veste inedita", spiega la nota del Salone. Il progetto dell’evento 2021 è stato annunciato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tutte le istituzioni nazionali, del territorio e condiviso con il partner Fiera Milano: sarà affidato e coordinato "da un curatore di fama internazionale" e punterà a "rafforzare legame, relazioni e azioni concrete con il tessuto economico e sociale che riconosce centralità e rilevanza al Salone del Mobile", spiega la nota del Salone.

L’appuntamento del 5 settembre svilupperà "un potenziale di adesioni rilevante", è l'auspicio dei vertici del Salone.

“Sono fiducioso che grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in primis dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla Presidenza del Consiglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti e partecipi– sottolinea Gianfranco Marinelli, Presidente di FederlegnoArredo Eventi – e alla volontà delle aziende di dare un contributo alla riuscita della manifestazione, saremo in grado di dare vita a un Salone innovativo e attrattivo sul piano internazionale e di qualità".

Per Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, è stato "un lavoro di squadra che ci permetterà di organizzare un’edizione speciale. Abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy. Ora proseguiremo in questa direzione – ribadisce Feltrin – come sempre in stretta sinergia con la Città di Milano".