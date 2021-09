Salone Mobile: Palermo, 'simbolo rinascita, conferma successo green pass'

Milano, 10 set. (Adnkronos) – “Finalmente le fiere sono ripartite. Il supersalone è il simbolo della nostra rinascita”. E' quanto afferma in una nota Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, a proposito dell'edizione speciale del Salone del Mobile, che si è chiusa oggi e che "segna una ripartenza non solo per il settore del design ma anche una boccata d'ossigeno per Milano, la Lombardia e il Paese.

Abbiamo rischiato organizzando questa edizione, ma siamo contenti per i risultati ottenuti perché le aziende hanno creduto e investito nel progetto”.

In più, dice, "l’affluenza dei visitatori al supersalone conferma il successo del green pass”, continua Palermo. "In questo modo si è consentita la ripartenza dell'intero settore fieristico, che si regge anche sulla presenza fisica a questo tipo di eventi".

Le 60mila persone presenti in fiera in questi giorni "sono anche un ottimo segnale in vista dei prossimi appuntamenti fieristici in calendario tra cui la moda, il food, l’ospitalità professionale, le moto, la farmaceutica e l’artigianato.

Da qui a dicembre avremo più di 30 eventi in calendario e finalmente possiamo tornare a supportare le imprese”.