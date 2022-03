Salone Mobile: Sala, ‘edizione importante, mancheranno russi, puntare su europei e Usa’

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – "E un'edizione importante, è anche la sessantesima. Tutte le volte che mi trovo in situazioni del genere mi viene da pensare che c'è voglia di ripartenza. In realtà credo sia questione di adattarsi a dei tempi che sono difficili, anche sfortunati, per cui più che invocare una ripartenza bisogna vivere".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della 60esima edizione del Salone del Mobile, che si terrà a Milano dal 7 al 12 giugno prossimi. "Io penso mancheranno russi ed orientali – ha evidenziato Sala – perché in questo momento è talmente difficile viaggiare. Sono stato a Pechino, e la situazione è super tranquilla, ma il timore che hanno è grande" (per il covid)".

Quindi ha sottolineato: "Credo bisognerà puntare sugli europei, sugli americani, e poi vedremo.

L'importante è fare un'edizione del Fuorisalone viva, che si apra a tutti gli spazi possibili, per trovare in questo connubio tra Salone e Fuorisalone il giusto mix. Gli operatori, mi pare, stanno pensando molto più di prima al mondo del digitale, perché si vende anche così". Sala ha poi ringraziato tutti gli operatori del Salone e chi partecipa "perché vedo un grande senso di responsabilità, anche in momenti difficili e sfortunati che ci sono.

Detto ciò spero sia un'edizione importante e spero stimoli il turismo di cui Milano ha un bisogno estremo".

Dal canto suo, ha concluso il sindaco, "stiamo cercando di fare il possibile per tenere viva la città, per sottolineare le nostre qualità. Credo, almeno da quel che mi dicono i miei amici per il mondo, che Milano continui a essere una città attrattiva. E ancora una città che piace, e che quando può correre funziona molto bene, quando non può correre va in difficoltà".