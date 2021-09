Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il 61° Salone Nautico di Genova è già sold out per la giornata di domani sabato 18 settembre. La disponibilità degli accessi, si legge in una nota, ha infatti raggiunto il limite massimo e oggi non è più possibile acquistare biglietti per la giornata di domani.

Il successo dell’evento si fonda anche su una gestione responsabile che mette al primo posto la sicurezza di espositori, operatori e visitatori.