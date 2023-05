Salta incontro Lula-Zelensky al G7, presidente Brasile sconvolto

Milano, 22 mag. (askanews) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è detto “sconvolto” dal fatto di non avere potuto incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky al vertice del G7 ad Hiroshima, dove partecipava come leader di un Paese ospite, aggiungendo che Zelensky sembra non essere interessato a negoziare la pace con la Russia.

“Non sono rimasto deluso. Ero sconvolto, perché mi avrebbe fatto piacere incontrarlo e discutere la questione” del conflitto in Ucraina, ha detto Lula in una conferenza stampa prima di tornare a casa dal Giappone.

Ma “Zelensky è un adulto. Sa cosa sta facendo”, ha aggiunto. Lula ha detto che il suo team aveva programmato un incontro con Zelensky per ieri pomeriggio. Ma il leader ucraino è arrivato in ritardo e la sua agenda, successivamente, era troppo piena, ha spiegato.

Il presidente brasiliano ha quindi precisato che né il capo di Stato ucraino né il presidente russo Vladimir Putin sembrano volere la pace. “Per ora, sono entrambi convinti che vinceranno la guerra”, ha commentato.

In passato la Casa Bianca ha accusato Lula di “divulgare la propaganda russa e cinese”. Ma oggi il presidente del Brasile replicato che il suo Paese ha condannato l’invasione della Russia.

Poi ha rivolto delle critiche al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che – ha detto – sta inviando il messaggio che “Putin deve arrendersi e pagare per tutto ciò che ha distrutto”. “Quel messaggio non aiuta”, ha precisato Lula.