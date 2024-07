Salute, a Bari la prima premiazione Healthcare Awards

Bari, 9 lug. (askanews) – Nella prestigiosa cornice del Circolo Canottieri Barion, a Bari, si è svolta la prima edizione dell’Healthcare Awards, per premiare le aziende che si sono distinte nel campo sanitario e medico. Abbiamo parlato con Alessandra Micelli, Direttore di Healthcare Policy e Co-direttore Formiche:

“Nascono con la voglia di premiare chi si è impegnato e si impegna da sempre per il progresso della salute. Quindi oggi abbiamo premiato le eccellenze, l’impegno e la dedizione di tutte le persone nell’industria e nelle istituzioni che lottano e si impegnano per garantire una salute più equa e più universale per tutti”.

L’evento, istituito da Formiche ed Healthcare Policy è stato aperto da Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari e Bat.

“Il nostro paese deve diventare sempre più competitivo, le aziende che crescono solo quelle che hanno puntato su innovazione e ricerca. Per questo dobbiamo puntare sull’università e osmosi con il mondo delle imprese. Oggi premiamo l’eccellenza del nostro territorio che hanno creato ricchezza, valore per gli azionisti e per l’azienda, per i dipendenti soprattutto ed anche per il territorio. Da presidente di Confindustria sono felice di premiare queste aziende”.

Hanno ricevuto il riconoscimento delle riviste anche le aziende Gksd Healthcare Management & Consulting, Merck, Novartis, Pfizer e Sanofi. Attuale è inoltre il tema del piano nazionale malattie rare e dell’ampliamento della possibilità di avvicinare il farmaco al singolo cittadino. Abbiamo parlato con l’Onorevole Michele Picaro:

“Il Sottosegretario alla salute Marcello Gemmato ha posto una serie di pilastri su questo percorso e sono convinto che il piano delle malattie rare con delle specificità che sono già state oggetto di profonda e seria attenzione possa creare e stimolare quelle opportunità di trovare le soluzioni che possano essere dei punti di riferimento anche per altri ambiti e su questo l’Italia sta facendo un lavoro con uno stanziamento di fondi importante tale che possa esserci una prospettiva migliore per coloro che sono più sfortunati di noi”.

L’Healthcare Awards si pone l’obiettivo di riconoscere il valore positivo delle azioni svolte dalle istituzioni e dalle imprese, in un contesto italiano che non può restare indietro sulla questione della resilienza farmaceutica.