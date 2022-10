Salute, a Napoli seconda tappa della ‘Carovana della prevenzione’

Napoli, 22 ott. (askanews) – A Napoli, presso la sede universitaria della Federico II a San Giovanni a Teduccio, la seconda tappa della ‘Carovana della prevenzione’ Komen, promossa da Autostrade per l’Italia e supportata nell’organizzazione dal Comune di Napoli. Il Programma nazionale itinerante di tutela della Salute femminile, avviato nel 2017 da Komen Italia, in collaborazione con Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, quest’anno approda in tre città italiane, grazie al sostegno di Aspi, da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno.

Dopo la tappa di Roma e di Napoli, il tour terminerà a Genova, il prossimo novembre.

Gian Luca Orefice, responsabile Risorse umane Autostrade per l’Italia. “Non deve essere eccezionalità quello che stiamo facendo, credo che questa rete che si è generata nei territori, da parte di Autostrade per l’Italia, sia la migliore risposta per diventare un’infrastruttura sociale. La crisi economica, soprattutto in questa fase, non deve mettere in secondo piano la prevenzione e il supporto delle grandi imprese, in questo caso Autostrade per l’Italia, è esattamente l’opportunità non di surrogare quello che accade nel Paese, ma di sostenere le famiglie, anche le più disagiate, affinché di prevenzione si parli e che si faccia in modo che il contesto, anche quello più marginale o le fasce più deboli, possano avere un’opportunità di rendere una priorità assoluta la prevenzione”.

Dal 2017 a oggi la ‘Carovana della Prevenzione’ ha offerto gratuitamente 50mila prestazioni mediche in 17 regioni italiane, con 579 giornate di prevenzione rivolte prevalentemente a territori e comunità in difficoltà. Grazie alle quattro Unità mobili, allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, la ‘Carovana della Prevenzione’ è in grado di offrire esami clinico-strumentali utili alla diagnosi precoce del tumore al seno e di altri tumori prevalenti nelle donne.

Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale di Napoli, Gruppo Autostrade per l’Italia

“In questa giornata, con la Carovana per la prevenzione, abbiamo la possibilità di essere vicini al territorio, di essere vicini alle persone che serviamo tutti i giorni sotto un’altra veste. La salute è il bene più prezioso che abbiamo e questa iniziativa ci fa essere orgogliosi di poter partecipare alle iniziative di prevenzione”.

L’iniziativa di Napoli è stata patrocinata dal Comune, l’assessore alla Sanità del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada. “In questo periodo di povertà sociale c’è anche un fenomeno che sta dilagando sempre più, che è rappresentato dalla povertà sanitaria, ovvero tante persone, tante donne, rinunciano alla prevenzione, rinunciano anche ai farmaci e a quelle che sono gli esami diagnostici che potrebbero individuare con largo anticipo quella che potrebbe essere una patologia. Quindi, quando sono le strutture che vanno sul territorio, in questo caso Autostrade, può essere un’opportunità per offrire un’assistenza primaria”.