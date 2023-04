Salute: Adusbef, 'soddisfatti da corte appello Milano su Philips'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Il presidente dell'Adusbef, l'avvocato Antonio Tanza, che ha difeso i diritti degli apnoici, in una delle "prime vittoriose class action promossa in Italia dall'associazione dei consumatori dopo la recente riforma, a tutela degli utenti platealmente ...

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Il presidente dell'Adusbef, l'avvocato Antonio Tanza, che ha difeso i diritti degli apnoici, in una delle "prime vittoriose class action promossa in Italia dall'associazione dei consumatori dopo la recente riforma, a tutela degli utenti platealmente lesi dall'arroganza di una multinazionale", si dice "soddisfatto della pronuncia" dei giudici della corte d'appello di Milano, prima sezione civile, che ha respinto il ricorso di Philips e Respironics Deutschland, e "annuncia ulteriori iniziative a salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini".

La corte ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento con cui si disponeva che entro il 30 aprile 2023, Philips e Respironics Deutschland "devono richiamare, sostituire e riparare nove tipologie di dispositivi da loro prodotti per la terapia respiratoria e del sonno difettosi" e stabilendo una penale di 20mila euro per ogni giorno di ritardo.

Nel giugno del 2021, la multinazionale olandese Philips aveva allertato le autorità competenti sul pericolo legato ad alcuni dispositivi medici per la respirazione, il cui utilizzo avrebbe comportato rischi per la salute dei pazienti che soffrono di disturbi del sonno e di patologie delle vie respiratorie. Il problema, in particolare, riguarda la schiuma presente all'interno dei macchinari, la cui degradazione "provoca il rilascio di particelle e sostanze tossiche destinate ad essere inalate o ingerite dal paziente durante il trattamento".