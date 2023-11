Salute, 'Bea a Colori' conferma impegno a sostegno ricerca e cure cardiovascolari

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - In 3 anni ha raccolto oltre 250mila euro, dando un contributo fondamentale alla ricerca cardiologica e al supporto psicologico dei pazienti. Sono i risultati dell’Associazione no profit ‘Bea a Colori’ che ha organizzato ieri sera, al Casale del Gu...

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) – In 3 anni ha raccolto oltre 250mila euro, dando un contributo fondamentale alla ricerca cardiologica e al supporto psicologico dei pazienti. Sono i risultati dell’Associazione no profit ‘Bea a Colori’ che ha organizzato ieri sera, al Casale del Gusto di Roma, la seconda cena benefica. Un appuntamento nato per raccogliere fondi a favore della ricerca medica – in particolare cardiovascolare – che, dopo l’eccezionale successo della prima edizione, ha riunito quest’anno oltre 160 persone.

Per il 2024 – spiega una nota – gli obiettivi dell’associazione sono ancora più ambiziosi: tra questi, una nuova borsa di ricerca inerente all’uso del pupillometro – uno strumento importantissimo per valutare la condizione neurologica dei pazienti in età pediatrica – che vedrà coinvolta la Pediatria dell’Emergenza e l’Area rossa dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Come spiega Francesca Stoppa, responsabile Unità operativa semplice Neurorianimazione pediatrica afferente area Rossa dell'ospedale capitolino “l’obiettivo più importante è validare questo strumento in ambito pediatrico, per individuare le patologie neurologiche nel minor tempo possibile. I piccoli pazienti devono poter uscire rapidamente dalla terapia intensiva e questo strumento ci aiuta". E’ previsto inoltre il sostegno al reparto di Cardiologia del Bambino Gesù, mediante l’acquisto di strumentazione del valore complessivo di 20mila euro.

‘Bea a Colori’ è nata nel 2020 per volontà di Lino e Lucia, genitori di Beatrice, scomparsa improvvisamente a 19 anni per un arresto cardiaco. Scopo dell’associazione è sostenere e promuovere attività di utilità sociale, socioassistenziali, sociosanitarie e sanitarie, attraverso progetti di supporto ai ragazzi, alle famiglie e alla ricerca scientifica. Ispirata dalla passione e della gioia di vivere che Beatrice manifestava in ogni momento della sua vita – dalla musica, alla cucina, al tifo per l’As Roma – l’associazione porta avanti con lo stesso entusiasmo una serie di progetti rivolti a migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi affetti da malattie cardiovascolari e a sostenere nel miglior modo possibile le loro famiglie.

Confermato anche il proseguimento del progetto ‘Notti Stellate’, nato per dare un sostegno logistico ai giovani pazienti e alle loro famiglie. In accordo con la Onlus ‘Emergenza Sorrisi’, l’associazione coprirà le spese di vitto e alloggio a favore di Hussein, tredicenne iracheno affetto da una grave malformazione vascolare della regione del volto e del collo. "Hussein ha tredici anni e sarebbe dovuto arrivare in Italia già da quattro anni, perchè necessita di interventi continuativi che non sono, ad oggi, realizzabili in Iraq", racconta Francesca Romana Pacelli, responsabile Ufficio Missioni Umanitarie di Emergenza Sorrisi Onlus. "Per una serie di circostanze ‘miracolose’ nel giro di 3 mesi si è sbloccato tutto. Mancava l’accoglienza e ‘Bea a Colori’ l’ha resa possibile". Nei prossimi 6 mesi l’associazione sosterrà il ragazzo e la madre nella loro permanenza presso l’ospedale Meyer di Firenze, dove Hussein ha già subìto 2 interventi.

Oltre alla prevenzione, ‘Bea a Colori’ è attenta anche all’aspetto emotivo/psicologico che impatta su pazienti e famiglie con il messaggio chiave ‘Giocare d’anticipo ascoltando il cuore’. “L’Associazione – sottolinea Antonella Silletti, psicologa responsabile del progetto – ha concesso al servizio di cardiologia dell’ospedale Bambino Gesù di avere una persona dedicata e sempre rispondente ai bisogni psicologici ed emotivi che emergono in percorsi così articolati e complessi”.

I genitori di Beatrice, Lucia Salciccioli e Lino Coletta ricordano che “nel 2023 abbiamo concluso con soddisfazione la borsa di ricerca cardiologica e rinnovato la borsa di ricerca psicologica. Abbiamo dato vita ad i nuovi progetti legati con i corsi di primo soccorso e le sedute sospese. Gli obiettivi 2024 sono per noi sfidanti, ambiziosi e concreti. Bea ci ha insegnato a vivere la vita a colori e noi questi colori vogliamo condividerli con chi ne ha bisogno”. Tra le aziende sostenitrici del progetto ‘Bea a Colori’ ci sono: AGN/Novomatic; Alfa Elevatori; Cocif; Codere Italia; Cristaltec; Fedeso; Floriana e SKS365. L’allestimento floreale è stato gentilmente offerto da SB Eventi Fioriti di Simona Bigioni. Per sostenere l’Associazione ‘Bea a Colori’ – conclude la nota – è possibile effettuare una donazione attraverso il sito web della onlus, raggiungibile alla pagina: .