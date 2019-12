247mila i casi di influenza nella settimana prima di Natale e un milione e 360 mila quelli registrati nell'intera stagione.

Durante la settimana precedente al Natale sono state circa 247.000 le persone colpite da influenza nelle sue forme più svariate. Stando ai dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi registrati nell’intera stagione in corso sarebbero 1.360.000.

Influenza nelle vacanze di Natale

I dati di Influnet e FluNews Italia, responsabili dei bollettini di sorveglianza epidemiologica, hanno rivelato che le regioni più colpite sono Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.

Si nota poi come nella settimana che va dal 16 al 22 dicembre, ovvero quella immediatamente precedente al Natale, il numero dei casi di influenza ha subito un aumento, cosa che ha portato ad un incremento degli accessi nei Pronto Soccorso. Non sono mancati casi gravi e decessi.

Delle 6 persone influenzate ricoverate in terapia intensiva per infezioni respiratorie acute, due sono morte. Cinque di esse avevano condizioni di rischio preesistenti come diabete, obesità, malattie cardiovascolari o respiratorie.

I malati cronici, con gli anziani, sono infatti le persone che più di tutte rischiano complicanze. Per questo sono i principali destinatari della campagna che permette di essere vaccinati gratuitamente dal proprio medico di base. I dati suggeriscono che nel 2018 l’abbiano fatto poco più del 53% degli anziani, a fronte del 72% proveniente della Gran Bretagna.

I principali sintomi registrati sono febbre dai 38 in su, dolori muscolari, spossatezza, mal di testa e raffreddore e tosse. Tendenzialmente basta qualche giorno di riposo a farli passare.