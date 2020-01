In un tempo compreso tra 8 e 15 minuti il kit di diagnosi rapida è in grado di identificare il coronavirus.

Non si ferma la psicosi causata dal dilagare dell’epidemia del coronavirus. Intanto, però, grazie all’aiuto di studiosi e virologi, si fanno passi avanti nel tentativo di debellare il virus e fermare la diffusione della patologia. Gli scienziati di Wuxi, nella provincia dello Jiangsu, hanno sviluppato un utile kit di diagnosi rapida specifico per il coronavirus.

Coronavirus, arriva il kit di diagnosi rapida

La sua peculiare qualità è quella di essere molto rapido: in un tempo compreso tra gli 8 e i 15 minuti, il test è in grado di stabilire se una persona si affetta da coronavirus o meno. L’annuncio di questo nuovo tipo di test viene dall’ufficio di Scienza e Tecnologia della città di Wuxi. Il kit è facile da trasportare e utilizzare e rappresenta una grande svolta nel controllo e prevenzione dell’epidemia.

Un lavoro record, quelli degli sviluppatori: il kit di diagnosi rapida è stato sviluppato in soli 11 giorni e sarà disponibile a breve, grazie al lavoro congiunto degli esperti dell’Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali e di un’azienda high-tech di Wuxi. Ora ha preso il via la produzione del kit su larga scala: l’azienda ha fatto sapere di riuscire a produrne circa quattromila al giorno. Intanto i primi kit sono già in uso nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia.

Coronavirus, a che punto siamo

Due sono i casi di coronavirus confermati nel Regno Unito, mentre dalla Germania arriva la notizia del primo bambino infetto. Buone notizie, però, arrivano dalla Cina: nonostante il numero dei decessi continui a salire (siamo a 212 morti e più di 8100 contagiati), allo stesso tempo aumenta il numero delle persone guarite.